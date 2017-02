VIDEO - "Je n’aime pas le racisme" : Georges W. Bush critique la politique de Donald Trump (sans le nommer)

Silencieux lors des deux précédents mandats menés par Barack Obama, Georges W.Bush a choisi la sortie d’un nouveau livre-portraits en l’honneur des anciens combattants blessés dans les guerres en Afghanistan et en Irak pour prendre la parole et critiquer les positions du nouveau locataire du 1600, Pennsylvania Avenue. Dans une interview accordée au nouveau numéro du magazine People , l’ancien président, aux côtés de sa femme Laura, n’a en effet pas mâché ses mots envers la nouvelle politique américaine, sans jamais pour autant citer le principal intéressé. "Je n’aime pas le racisme, je n’aime pas les injures et je n’aime pas les gens qui se sentent étrangers". Des propos qui rejoignent ceux tenus en début de semaine sur NBC quant au décret présidentiel interdisant temporairement l’accès du territoire aux ressortissants de 7 pays musulmans. "Je suis favorable à une politique d’immigration accueillante et qui respecte la loi", avait-il alors déclaré.