VIDÉO - "Je t'aime Trump" : les frappes américaines applaudies dans les pays arabes soutenant l'opposition syrienne

Si l'Iran, allié du régime syrien, "condamne vigoureusement" les frappes américaines contre une base militaire syrienne, d'autres pays du Moyen-Orient se rallient à la cause américaine. "Israël soutient totalement la décision du président Trump et espère que ce message de détermination face aux agissements ignobles du régime de Bachar al-Assad sera entendu non seulement à Damas, mais aussi à Téhéran, Pyongyang et ailleurs", a affirmé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Un responsable au ministère saoudien des Affaires étrangères a qualifié de "courageuse" la décision de Donald Trump de frapper en Syrie. Côté turc, le vice-Premier ministre, Numan Kurtulmus, a considéré les frappes comme "positives".