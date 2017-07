VIDÉO - Jérusalem : deux policiers israéliens tués après une attaque à l'arme à feu dans la Vieille ville

Une grave montée en tension. Si les 20 derniers mois ont vu une recrudescence du nombre d'attaques à l'arme blanche contre les forces de l'ordre israéliennes commises par des Palestiniens - agissant généralement seuls - les événements de ce vendredi sont la première attaque d'une telle ampleur à l'arme à feu depuis des années à l'intérieur des remparts de la Vieille ville.





Car plus tôt dans la matinée, trois assaillants ont ouvert le feu dans le cœur de la cité, blessant d'abord grièvement deux policiers - avant que ces derniers ne succombent quelques heures plus tard - et un troisième plus légèrement. Ces trois individus ont ensuite pris la fuite en direction de l'esplanade des Mosquées, avant d'y être abattus. Les deux policiers étaient âgés de 22 et 30 ans, a précisé la porte-parole de la police.