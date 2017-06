VIDÉO - Jiao Qing et Meng Meng débarquent à Berlin : quand la Chine soigne sa diplomatie avec deux pandas géants

La première sortie publique de ces deux nouveaux pensionnaires n'est toutefois prévue que dans une dizaine de jours, en présence de la chancelière Angela Merkel et du président chinois Xi Jinping, avant l'ouverture du sommet du G20 à Hambourg. "Dès ce soir, leurs soigneurs chinois et allemands vont rester avec eux, il n'y aura pas trop de personnes autour d'eux, c'est important, nous allons faire en sorte qu'ils se calment, qu'ils passent une bonne nuit, qu'ils mangent et s'hydratent", a détaillé à l'AFP Andreas Knieriem, directeur du zoo de Berlin.





A noter que tout a été prévu pour rendre leur séjour agréable. Meng Meng et Jiao Qing disposeront notamment d'un soigneur attitré et logeront au "Panda Plaza", une maison spécialement conçue pour eux dont l’aménagement a coûté 9 millions d'euros au zoo. Les deux bêtes, qui ne se sont pas encore rencontrées, disposeront en outre d'un "tunnel de l'amour" à l'abri des regards. L’occasion pour eux de batifoler, ce qui constitue une gageure chez cette espèce.





"La femelle n'est réceptive au mâle que 24 à 48 heures par an", explique Jérôme Pouille, spécialiste mondial des pandas. Si la naissance d'un bébé panda au zoo de Berlin est l'ambition affichée, l'expert prévient : "Il ne faut pas espérer avoir un bébé avant trois ans au mieux".