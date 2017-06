L'Allemagne vient de le légaliser : où en est l'Europe par rapport au reste du monde sur le mariage homosexuel ?

La liste s'étoffe au fil des ans, dans le monde mais avant tout en Europe. Alors que le parlement allemand a approuvé, ce vendredi, le mariage homosexuel, en dépit de l'opposition de la chancelière Angela Merkel, LCI revient sur la longueur d'avance européenne en la matière.





Officiellement, elle remonte à 2001, lorsque les Pays-Bas ouvrent la voie en devenant le premier pays au monde à légaliser le mariage gay. Treize autres Etats membres leur ont emboîté le pas au cours des seize dernières années, l’Allemagne étant le dernier en date, et le 14e européen. A savoir la Belgique en 2003, l'Espagne en 2005, la Norvège et la Suède en 2009, le Portugal et l'Islande en 2010, le Danemark en 2012, la France et la Grande-Bretagne (à l’exception de l'Irlande du Nord) en 2013, la Finlande en 2014, le Luxembourg et l'Irlande en 2015. L'île verte a d'ailleurs été le premier pays au monde à adopter le mariage homosexuel par référendum, le scrutin ayant réuni plus de 60 % de votants.





A titre de comparaison, en-dehors de l'Europe, seuls neuf Etats ont légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Il s’agit des Etats-Unis, du Canada, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil, de la Colombie, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l’île de Taïwan, tout récemment.