VIDEO - L'armée russe filme des tirs depuis ses bateaux de guerre contre des cibles de Daech en Syrie

Selon le gouvernement, les frégates "Amiral Essen" et "Amiral Grigorovitch" ainsi que le sous-marin "Krasnodar" ont tiré six missiles Kalibr sur des centres de commandement et des dépôts d'armes appartenant à Daech dans la région de Hama. L'EI aurait, toujours d'après le gouvernement, installé ces infrastructures alors que les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurdo-arabe appuyée par une coalition internationale antijihadistes menée par les États-Unis, mènent une offensive contre Raqqa, bastion du groupe jihadiste.