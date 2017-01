VIDEO - L'émouvante surprise de Michelle Obama à des admirateurs venus lui rendre hommage

Et pour promouvoir une dernière fois ses initiatives sur l'alimentation, l'importance du sport et son programme pour l'accès à l'université. Jimmy Fallon a fait à son invitée une dernière déclaration en forme de message subliminal : "Et puis, si vous aimez l'exercice physique à ce point, vous pouvez toujours vous lancer dans la course... à la présidence". A bon entendeur...