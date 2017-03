VIDÉO - L'éruption spectaculaire de l'Etna filmée par un drone

Depuis maintenant plusieurs jours, l'Etna, le volcan le plus célèbre et le plus actif d'Europe est entré en éruption en Italie. A 3.300 mètres d'altitude, des jets de laves époustouflants sont ainsi visibles, notamment depuis les villes et villages situés aux alentours, comme à Catane, en Sicile.





Alors que des images lointaines et fixes avaient fait leur apparition sur le web, un nouvel aperçu du spectacle de feu a été mis en ligne par Reuters ces dernières heures. Filmées à l'aide d'un drone, ces images montrent les éruptions spectaculaires de l'Etna, au plus proche des projections de lave.





Pour rappel, si l'Etna est en activité quasi-permanente depuis des décennies, il a connu un net regain d'activité depuis la fin du mois de janvier.