VIDÉO - L'incroyable collision d'un ferry contre une digue aux Canaries

Selon le journal espagnol La Vanguardia, qui cite la société responsable du navire, Naviera Armas, une panne des moteurs serait la cause de l'accident, survenu aux environs de 20h30, heure locale. Ce dernier aurait provoqué une rupture de canalisation de carburant, puis une nappe de pétrole d'environ 3 kilomètres, entraînant un risque de pollution marine, a déclaré le gouvernement régional dans un communiqué.





Les autorités locales ont d'ailleurs activé les plans d'urgence pour contrôler et nettoyer la marée noire qui s'est formée au large des villes de Las Palmas de Gran Canaria et Telde. La société responsable du navire, Naviera Armas, a informé que toutes les personnes touchées par l'accident auront droit à un hébergement dans les hôtels de Las Palmas jusqu'à ce qu'ils puissent être transférés via un autre navire.