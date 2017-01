VIDÉO - La BBC divise avec un sketch sur "les femmes au foyer de Daech"

Même son de cloche pour Alexandre Delvecchio, journaliste au Figaro : "Je trouve cela excellent, en accord avec le sens de l’humour des Britanniques", se réjouit-il avant de déplorer que la même chose ne puisse se produire en France : "Je regrette que dans le pays de Voltaire, on ait plus de mal à être aussi satirique. Pour combattre les fondamentalistes, il faut aussi les tourner en ridicule, c’est une vieille tradition française et je regrette qu’on l’oublie parfois au profit du politiquement correct."





Pour rappel, cette émission satirique de la BBC a provoqué un vif débat au Royaume-Uni , s'attirant autant d'applaudissements que de critiques, avec un sketch mettant en scène des épouses de djihadistes discutant décapitation et gilets explosifs. Diffusée ce mardi dans le cadre de l'émission "Revolting" sur la chaîne publique, la vidéo intitulée "The Real Housewives of ISIS" (ou "les vraies femmes au foyer de l'Etat islamique") a été vue à plus de 21 millions de reprises et s'était attirée plus de 87.000 commentaires sur la page Facebook de BBC 2 vendredi matin.