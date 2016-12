VIDÉO - La Chine inaugure le plus haut pont du monde, équivalent à un immeuble de 200 étages

La construction de ce pont suspendu a débuté en 2013 et aura coûté près de 140 millions d’euros. Un projet qui a nécessité un grand degré de précision : "Où placer les piliers du pont a été un problème", a confié Lui Bo Ingénieur général adjoint de Highway Consultants Co. "La gorge ici fait plus de 500 mètres de profondeur, donc comment allions-nous concevoir la structure du pont pour qu'elle ne soit pas sujette au problème des vents violents ?"





Selon l’agence d’État Xinhua, il fait partie de l’autoroute qui relie Hangzhou à l’est du pays, à Ruili à l’ouest, un parcours de 2900 kilomètres.