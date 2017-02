VIDÉO - La famille boxeur retenue à son entrée aux Etats-Unis : si Mohammed Ali avait vu ça "il serait sorti de sa tombe pour venir assommer Trump"

Mohamed Ali Jr, âgé de 44 ans, né à Philadelphie et porteur d'un passeport américain, voyageait avec sa mère Khalilah Camacho-Ali, une ex-épouse du boxeur décédé en 2016. Tous deux ont été retenus pour interrogatoire à l'aéroport international de Fort Lauderdale le 7 février dernier en raison de la consonance arabe de leurs noms. "On m'a mis sur le côté et demandé mon nom. J'ai répondu Mohammed. Il m'a ensuite demandé ma religion. Et j'étais là : 'Mais ils me demandent ma religion ?' Je ressemble à un musulman ?'", raconte la victime à la journaliste de CBS. Khalilah Camacho-Ali a été relâchée seulement après avoir montré aux douaniers une photo d'elle-même au côté de son ex-mari. "Je ne me suis jamais sentie aussi inconfortable dans mon pays de toute ma vie, jamais !", a-t-elle déclarée.