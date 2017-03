VIDÉO - La minute pour comprendre : sortir de l'UE, comment ça marche ?

C'est le fameux article 50 du traité de Lisbonne qui règlement la procédure de sortie de l'UE. Ce dernier se compose de 5 paragraphes - relativement succincts au regard de l'ampleur de la tâche - qui déclenchent un compte à rebours et active la procédure de négociations. Il faudra deux ans désormais pour trouver un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Car les dossiers à éclaircir et les nouvelles règles à mettre en place ne manquent pas : relations commerciales, sécurité aérienne, Erasmus... Tout, ou presque, est désormais à revoir !