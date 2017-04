VIDEO - La reine Elizabeth II fête ses 91 ans toujours bon pied bon oeil

Toujours bon pied bon œil, la reine, montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans après le décès de son père George VI, accepte cependant les contraintes de l'âge et tend à alléger progressivement ses obligations depuis quelques années. Selon les chiffres compilés par le spécialiste de la monarchie Tim O'Donovan, elle est ainsi descendue de 393 engagements officiels en 2014 à 341 en 2015 et 332 en 2016.





Le Palais a annoncé en décembre qu'elle abandonnait le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance à d'autres membres de la famille royale : "Elle va maintenant partager ce travail avec sa famille", suivant ainsi l'exemple de son mari, le duc d'Edimbourg, 95 ans, qui a également réduit la voilure une fois nonagénaire, a indiqué Buckingham. Son fils et héritier, le prince Charles, la représente de plus en plus dans les voyages à l'étranger, tout comme ses petits-fils Harry et William.