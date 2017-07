VIDÉO – La reprise de Mossoul se rapproche, dans un décor apocalyptique

Et des ravages, Mossoul en a subi ces derniers mois. A l’image de la destruction de la mosquée Al Nouri, la ville s’est transformée en champ de ruines. Les bombardements de la coalition ajoutés aux combats de rue, aux attaques kamikazes et aux bombes cachées par les djihadistes dans des maisons piégées ont laissé des habitations éventrées et des bâtiments réduits en gravas. Un paysage de désolation, alors que 915.000 civils ont fui la ville, selon l’ONU. Si la reconquête de Mossoul est imminente, sa reconstruction risque de prendre des années.