VIDÉO - La tempête Doris balaye le Royaume-Uni et fait un mort

Les lignes ferroviaires dans l'agglomération londonienne ont aussi été touchées par la tempête, entraînant là-encore de nombreux retards et annulations de trains. Dans le nord-est, le port de Liverpool a été fermé à cause des rafales de vent, a annoncé Peel Ports, le gestionnaire du port. Par ailleurs, les automobilistes britanniques ont été appelés à la vigilance, voire à reporter leurs déplacements dans le centre et le nord de l'Angleterre en raison des nombreux arbres couchés sur les routes.