VIDÉO - Lancer d'essuie-tout, comparaison douteuse avec Katrina... La déroutante visite de Trump à Porto Rico

La diplomatie selon Donald Trump. En visite à Porto Rico ce mardi, près de deux semaines après le passage de l'ouragan Maria, le président américain s'est félicité du travail effectué sur l'île dévastée. Mais il a également fait une comparaison des plus douteuses : le chef d'Etat américain a minimisé la situation de Porto Rico par rapport à celle d'une "vraie catastrophe" comme Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005.





"Chaque mort est une horreur, mais si vous regardez une vraie catastrophe comme Katrina et vous regardez les énormes centaines et centaines de personnes qui sont mortes et ce qui s'est passé ici avec une tempête qui était totalement imposante. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Quel est votre bilan ?", a demandé Trump, avant de poursuivre : "Seize (morts) contre des milliers". L'ouragan Katrina a fait plus de 1.800 morts dans la région de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, quand Maria a fait 16 morts à Porto Rico.