VIDÉO - Las Vegas : la reconstitution graphique de la fusillade

La fusillade de Las Vegas, qui constitue la plus meurtrière de l'histoire américaine récente, a ravivé le débat sur la sécurité dans les hôtels et les sites de spectacle. Si les événements sanglants comme celui de dimanche entraînent à chaque fois un surcroît de mesures, ils soulignent la difficulté d'anticiper de nouvelles attaques par des assaillants qui conçoivent toujours des façons inédites de frapper. C'est le cas de Stephen Paddock qui a usé d'un mode opératoire exceptionnel, pour contourner toutes les mesures prises pour protéger le lieu du concert de musique country qu'il a visé. Alors qu'un dernier bilan fait état de 59 personnes tuées et 527 autres blessées, LCI revient en images sur la géographie des lieux et le déroulé de l'attaque.