VIDÉO - Le discours étonnant de la jeune fille enlevée à sa naissance et retrouvée 18 ans plus tard

Ce n’est que le 13 janvier 2017, soit 18 ans plus tard, que sa vie bascule de nouveau. Après avoir écumé plus de 2.500 pistes durant toutes ces années, la police parvient à retrouver et arrêter sa fausse mère, dont ils ne détenaient qu’un portrait-robot. Aujourd’hui, la jeune fille assure ne pas en vouloir à cette femme, qui risque la prison à vie. "Je comprends que ce qu’elle a fait est mal, mais ce n’est pas l’impression que j’ai. Regardez ma vie telle qu’elle est, vous voyez ? Je comprends cette erreur, mais tout n’était pas mauvais. Tout ce qui en a découlé n’était pas mauvais", explique-t-elle au journaliste de la chaîne américaine CBS qui l’interviewe