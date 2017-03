VIDÉO - Le ministre de Trump Ben Carson provoque un tollé en comparant esclaves et immigrés

Un discours vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Ben Carson, ministre du Logement de Donald Trump, a déclenché un tollé lundi, après avoir affirmé que les esclaves étaient des immigrés en quête de leur "rêve américain". "C'est ça l'Amérique : une terre de rêves et d'opportunités", a déclaré le ministre, lui-même noir, lors d'un discours devant les fonctionnaires de son ministère, le jour de l'adoption par l'administration Trump d'un nouveau décret migratoire.





"Il y a eu d'autres immigrés qui sont venus ici au fond des navires négriers, qui ont même travaillé plus longtemps et plus dur et pour moins", a ajouté Ben Carson. "Mais eux avaient aussi le rêve qu'un jour leurs fils, leurs filles, leurs petits-fils, leurs petites-filles, leurs arrière-petits-fils, leurs arrière-petites-filles puissent trouver la richesse et le bonheur sur cette terre", a-t-il conclu.