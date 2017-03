VIDÉO - Le beau moment de tendresse entre un bébé panda et sa mère au zoo de Sichuan

La province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, est connue pour abriter de nombreux pandas géants. Au zoo de Chengdu, les touristes se déplacent en nombre pour admirer ces animaux, de plus en plus vulnérables et menacés au fil des années.





Vendredi 3 mars, ces derniers ont eu le privilège d'assister à un beau moment de tendresse entre un bébé panda et sa mère. Capturées par la chaîne de télévision chinoise CCTV, les images montrent Yali, la mère, jouer avec une de ses filles jumelles, la traînant toit d'abord par la bouche avant de la prendre dans les bras et de l'enlacer.





Pendant plusieurs secondes, le bébé se débat et s'épanouit dans les bras de sa mère, avant de pouvoir s'échapper de l'emprise de sa mère, comme pour reprendre sa liberté.