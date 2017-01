VIDÉO - Le naufrage du Titanic s'est joué "à deux secondes de trop"

Au-delà de l’incendie étayé par nos confrères d'outre-Manche, Christian Buchet défend, lui, une autre piste. "Quand les deux veilleurs ont vu l'iceberg, l’officier à la barre a dit "la barre à bâbord toute", c'est à dire à gauche toute. Il pensait qu'il fallait 26 à 28 secondes pour bifurquer (comme pour tous les navires de l’époque), or il a fallu 35 secondes" au Titanic. La raison de cette différence de temps s’expliquerait de la manière suivante : "La hauteur du gouvernail était insuffisante par rapport à la masse du navire".





"Il y a eu quand même une petite erreur de main d'œuvre : l'officier à la barre a dit à bâbord toute, en même temps stoppez les machines et marche arrière. L'inversion des élises a contrarié en plus le gouvernail et a encore retardé le bon alignement du Titanic", détaille le spécialiste.