VIDÉO - Le Nord de la Chine à la tête dans un nuage... de pollution depuis le 1er janvier

Si Paris n'a pas été gâté par les pics de pollution ces dernières semaines, ce n’est rien comparé à Pékin et au nord de la Chine. Depuis le 1er janvier, le nord de la Chine est recouvert d’un épais nuage de pollution. Même s’il a diminué en intensité lundi 2 janvier, le smog a fait son retour en force ce mardi. Une situation qui entrainé l’annulation de centaines de vols dans plusieurs villes du nord à cause de l’absence de visibilité et l’arrêt de la circulation de la totalité des bus en direction de Pékin.