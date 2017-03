VIDÉO - Le parfum d’Ivanka Trump en top des ventes sur Amazon : une marque de soutien politique ?

Détestée mais adulée. Il semblerait que de plus en plus d’Américaines veuillent ressembler à la fille aînée du 45e président des États-Unis. C’est en tout cas ce que tendent à montrer les ventes enregistrées sur le site Amazon.com. Le parfum à la fleur épicée d’Ivanka Trump, vendu un peu plus de 36 euros, affiche même des ruptures de stock. Ce succès peut-il s’expliquer par un geste politique, comme une marque de soutien accordée à la famille ?





Des commentaires relayés par le site de beauté américain Refinery 29 vont en tout cas dans ce sens. "J’ai acheté ce parfum pour soutenir Ivanka (…) Je n’avais aucune idée de l’odeur et je dois dire que j’ai été agréablement surprise. Je l’adore", a écrit cette internaute. "J’aime ce parfum et je montre mon soutien en achetant ce produit", a témoigné une autre acheteuse.