VIDÉO - Le président quitte la Maison-Blanche ce vendredi : voici, selon nous, les moments les plus "swag" de Barack Obama

Drôle et décontracté. C'est l'image que l'on gardera de Barack Obama. En France en tout cas. Depuis quelques jours, l'heure est à la fois à la fête et à la nostalgie, alors que le premier président noir des États-Unis et son épouse Michelle s'apprêtent à quitter la Maison-Blanche ce vendredi 20 janvier.





Au cours de ses deux mandats, le chef d'État américain a rodé dans les moindres détails sa communication, lui le grand adepte de la "cool attitude". Épaulé par sa très populaire First Lady, il s'est imposé comme le président le plus fun du monde et a offert des grands moments de télé à ses compatriotes. Avec un style unique qui en fait à ce jour l'homme d'État le plus "swag" (littéralement, le plus charismatique) qu'ont connu les États-Unis.





Pendant ses huit années au pouvoir, Obama a multiplié les apparitions publiques (notamment dans les talk-show de Jimmy Fallon et de Jimmy Kimmel), tout en amusant et réconfortant les Américains au jour le jour. Le rideau va tomber sur le 44e président des États-Unis. "Obama out" ("Obama c'est fini"). Oui, cette fois, c'est bien la fin.