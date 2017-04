VIDÉO - Le spectacle magnifique d'une baleine bleue vue du ciel en plein repas

C’est le plus grand mammifère du monde, et pour se nourrir, la baleine bleue ne fait pas les choses à moitié. L’animal qui peut peser jusqu’à 190 tonnes et mesurer plus de 30 mètres, mange jusqu'à 3,5 tonnes de nourriture par jour. L'un de ses repas a été filmé par des drones au large de la Nouvelle-Zélande. L’expédition menée par des scientifiques de l’université de l’Oregon cherchait à comprendre pourquoi la baleine contournait parfois certains bancs de crevettes... pour en manger d’autres.