VIDÉO - Les adieux émus de Michelle Obama à la Maison Blanche : "C'était mon dernier message"

C'est la voix brisée par l'émotion que la première dame des Etats-Unis Michelle Obama a fait ses adieux ce vendredi, dans un

ultime discours à la Maison Blanche. "Etre Première dame fut le plus grand honneur de ma vie, j'espère que vous avez été fiers de moi", a lancé, des larmes dans la voix, la première "First Lady" afro-américaine de l'histoire des Etats-Unis.





A deux semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'épouse de Barack Obama a appelé les Américains à ne pas baisser les bras et être actifs pour "protéger et préserver" leurs libertés. "A tous les jeunes qui écoutent, sachez que ce pays vous appartient, à vous tous, quelle que soit votre origine ou votre parcours", a déclaré cette fille de petits employés qui sortit diplômée de Princeton et de Harvard, deux des plus prestigieuses universités américaines.