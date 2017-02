VIDÉO - Les étranges manies de Donald Trump à la Maison Blanche

Le New York Times rapporte aussi que le nouveau président des États-Unis a dû tenir une réunion avec ses collaborateurs dans le noir car ils ne parvenaient pas à trouver l'interrupteur. Donald Trump aurait aussi pris pour habitude de se retirer vers 18h30 pour passer des coups de téléphone, tweeter... et visiter sa nouvelle demeure. Un comportement qui inquiète et qu'a dénoncé Eliot Cohen dans les colonnes du Huffington Post. L'homme, qui a été au service de George Bush, explique avoir assisté ce dernier "pendant vingt-six ans" et n'avoir "jamais vu ça". "Je pense vraiment que Donald Trump n'est pas un président sain d'esprit, ajoute-t-il. C'est ce qui arrive quand on rend un président narcissique".