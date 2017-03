VIDÉO - Les images de son sauvetage ont fait le tour du monde : le récit d'Evangelina, rescapée d'une coulée de boue au Pérou

Le 15 mars dernier, elle a échappé au pire. Emportée par une coulée de boue à Punta Hermosa, au Pérou, Evangelina Chamorro est une miraculée. Les images de son sauvetage ont fait le tour du monde et sa détermination a été saluée au Pérou comme un symbole de force au cœur de la catastrophe naturelle qui frappe actuellement le pays. Les inondations ont causé la mort de près de 84 personnes et détruit 145.000 foyers et 5% des routes nationales.





Plus d’une semaine après son sauvetage, Evangelina est sortie de l’hôpital de Lima mercredi soir et s’est exprimée lors d'une conférence de presse sur son épreuve. Celle-ci a commencé alors qu’elle nourrissait ses cochons en compagnie de son mari : "J'ai entendu un bruit. Je suis allée voir et j’ai vu la boue des deux côtés de la maison", a-t-elle expliqué.