VIDÉO - Les images de vidéosurveillance du terroriste dans la discothèque d'Istanbul

L'attaque s'est produite dans une boîte de nuit emblématique d'Istanbul, le Reina, ou entre 700 et 800 personnes étaient rassemblées pour fêter la nouvelle année. Selon les premiers éléments connus, au moins un homme - qui semblait revêtu d'un vêtement blanc et d'un bonnet laissant penser à un Père noêl - a ouvert le feu avec un fusil d'assaut vers 1H15 dimanche. L'assaillant s'en est d'abord pris à l'agent de sécurité et au policier en faction devant l'entrée, avant de faire irruption dans la pièce principale. Il a ensuite enlevé son déguisement avant de prendre la fuite. L'auteur de l'attaque était toujours activement recherché ce dimanche.