VIDEO - Les larmes de Justin Trudeau après la mort d'une légende du rock canadien

Les médecins ont rendu public le diagnostic en mai 2016 précisant que le cancer de Gord Downie était incurable malgré la chirurgie et la chimiothérapie et suscitant une vague d'émotion à travers le pays. Dans la foulée, The Tragically Hip avait annoncé une tournée d'adieu dont le concert final a été diffusé à la télévision et suivi par des millions de personnes au Canada.





Le groupe de rock alternatif s'est fait connaître dans les années 1990 avec des succès comme "New Orleans is sinking", "Blow at High Dough" et "38 years old" et a vendu plus de 8 millions d'albums. En 2005, The Tragically Hip a fait son entrée au Canadian Music Hall of Fame et un timbre a même été consacré au groupe il y a quatre ans.