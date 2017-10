VIDÉO - Les prototypes du mur promis par Trump à la frontière mexicaine sont "en cours" de construction

"Prototypes de mur-frontière en cours". Quelques mots agrémentés d'une courte vidéo. C’est dans un tweet succinct, posté mercredi 18 octobre, que Donald Trump s’est félicité de l’avancée de sa promesse phare de campagne : un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. En août dernier, le gouvernement avait annoncé avoir sélectionné quatre entreprises pour construire des prototypes de murs en béton renforcé, huit blocs montés sur neuf mètres de hauteur, et ce sur une vingtaine de kilomètres dans la région de San Diego. Des essais qui ont un coût : chaque section revient à 400.000 et 500.000 dollars à l’administration américaine.