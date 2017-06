VIDÉO - Londres : cinq tours évacuées en pleine nuit pour risques d'incendie

Dans la nuit, des habitants ont donc été quitté la tour Taplow, l'un des bâtiments, avec leurs valises. Ils étaient dirigés vers un centre de loisirs local, le Swiss Cottage Leisure Center, qui les a accueillis pour passer la nuit. "C'est un peu effrayant", a reconnu Michelle Urquhart, une habitante de la tour Bray, elle aussi évacuée. "Je suis en colère. On a eu une réunion hier (ndlr : vendredi) avec la municipalité, qui a essayé de nous rassurer. Ça fait dix ans qu'on habite dans cet immeuble, avec ce revêtement", s'insurge-t-elle.





D'autres résidents ne comprenaient pas pourquoi l'ordre d'évacuer avait été donné aussi tard. "J'étais chez mon compagnon quand j'ai reçu un message sur mon téléphone, j'ai dû revenir à toute vitesse. Ils nous ont demandé de partir avant minuit", a expliqué Melanie Tham. "C'est complètement dingue, ça fait des années que cet immeuble existe, qu'est-ce qu'une nuit de plus aurait changé ?", s'est-elle interrogée.





Ahmed Mohamed, 19 ans, qui vit dans la tour Taplow avec ses parents et ses deux soeurs, a déclaré que sa famille et lui avaient été alertés par un voisin. "C'était n'importe quoi. On n'a eu que cinq minutes pour prendre nos affaires", a-t-il raconté. "Je ne comprends pas pourquoi ils nous disent d'évacuer 800 appartements tout de suite. Je me sens en sécurité ici et je ne crois pas que notre immeuble soit menacé".