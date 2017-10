VIDÉO - Main dans la main, Israéliennes et Palestiniennes marchent pour la paix

"On ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas d'accord de paix". Le slogan ne peut être plus clair. Plusieurs milliers de femmes, israéliennes et palestiennes, sont arrivées dimanche, en fin d'après-midi, à Jérusalem, la plupart habillées en blanc, couleur de la paix. Le mouvement "Women Wage Peace" ("Les femmes font la paix") a conclu une marche symbolique entamée il y a deux semaines à travers Israël et la Cisjordanie occupée pour "exiger un accord de paix" entre Israéliens et Palestiniens.





Au total, plus de 25.000 femmes se sont inscrites sur le site de l'association, une réussite pour le mouvement qui est convaincu que "trois ans après sa création, "Women Wage Peace" ne peut plus être ignoré". Les participantes se sont rendues dans des villes juives et arabes d'Israël ainsi qu'en Cisjordanie occupée où une rencontre s'est déroulée en présence de dizaines de femmes palestiniennes et de femmes vivant dans des colonies.