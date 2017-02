VIDÉO - Le maire évangélique de Rio de Janeiro boude le coup d’envoi du carnaval

C’est l'une des plus grandes fêtes populaires de la planète : le coup d'envoi officiel du Carnaval de Rio était prévu vendredi 24 février en fin d’après-midi, avec la remise symbolique des clés de la ville au Roi Momo, monarque obèse et jovial qui symbolise la folie. La cérémonie a finalement eu lieu avec plus de deux heures et demie de retard, vers 20h30 heure locale. Or le maire de Rio, Marcelo Crivella, n'a pas honoré les fêtards de sa présence. Pasteur évangélique, celui-ci n’apprécie pas vraiment l'exubérance charnelle du carnaval. L'édile a été remplacé par son adjointe à la culture, Nilcemar Nogueira, qui a justifié cette absence notable en expliquant aux journalistes qu'il était resté au chevet de sa femme souffrante.