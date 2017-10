En route vers l'Irlande, l'ouragan Ophelia s'est renforcé en catégorie 3 au large des Açores

"Des pointes à 130 km/h sont attendues, pouvant causer des dommages et des perturbations", écrit le MET Eireann, l'équivalent irlandais de Météo France. Des inondations pourraient également se produire. Les autorités britanniques ont pour leur part placé certaines parties du Royaume-Uni en "alerte jaune" lundi et mardi. C'est le niveau d'alerte le plus faible, correspondant à un appel à la vigilance en raison de conditions météo jugées "sérieuses". Aucune mesure particulière n'a été prise mais le passage d'Ophelia interviendra 30 ans après "la Grande Tempête" d'octobre 1987, qui avait fait 18 morts et déraciné des centaines de milliers d'arbres au Royaume-Uni et dont les autorités avaient minimisé la force.





Rappelons aussi que contrairement à ce qui avait été craint en milieu de semaine, Ophelia ne touchera pas du tout la France.