VIDÉO - La tempête "Stella" frappe New York

Côté transport aérien, en revanche, c'était la quasi-paralysie. Au total, plus de 5.700 vols vers ou au départ des Etats-Unis ont été annulés mardi et plus de 7.800 entre lundi et mercredi, selon le site FlightAware qui recense retards et annulations. Les aéroports new-yorkais de Newark et La Guardia étaient quasiment à l'arrêt, tandis que 64% des vols ont été annulés à JF Kennedy, première porte d'entrée vers les Etats-Unis pour les passagers internationaux, selon leur autorité de tutelle. Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago étaient aussi touchés.