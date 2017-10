Meurtre de Sophie Lionnet : une marche blanche à Londres, en hommage à la jeune fille au pair

"L'histoire de Sophie m'a énormément touchée", a confié Glwadys Beya, une au pair de 24 ans installée à Londres. "C'est vraiment triste et si on n'en parle pas, c'est une situation qui risque de se reproduire", a-t-elle estimé. L'affaire a de fait mis en lumière les difficultés, entre isolement et exploitation, parfois rencontrées par ces femmes, souvent très jeunes et sans expérience, qui tentent l'aventure à l'étranger. "Si on ne se sent pas en sécurité, si quelque chose de mal est arrivé, si on a eu des violences verbales ou physiques, il ne faut pas se poser de questions, il faut juste s'en aller", a conseillé l'organisatrice de la marche, Victoria Patillas Navas, elle-même au pair de 21 ans au Royaume-Uni.