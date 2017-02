Meurtre du demi-frère de Kim Jong-un : la Corée du Nord, une vieille habituée de l'assassinat politique

DONALD TRUMP RÉAGIT SUR MICHAEL FLYNN

Lors d'une conférence de presse tenue en compagnie du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le président américain est revenu sur la démission de Michael Flynn, le présentant comme "un homme formidable" et jugeant que ce qui lui est arrivé "est très, très injuste" et que les documents le mettant en cause ont été, a-t-il insisté, "diffusés de manière illégale".