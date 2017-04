VIDÉO - Meurtre sur Facebook à Cleveland : Zuckerberg promet de "tout faire pour éviter d'autres tragédies"

Dès le lendemain du meurtre de Robert Godwin Sr, 74 ans, diffusé par son auteur sur Facebook, la société californienne faisait acte de contrition. Mardi, son président Mark Zuckerberg a assuré qu'il ferait tout son possible pour éviter la répétition de tragédies comme l'assassinat de Cleveland. "Nous avons beaucoup de travail", a-t-il reconnu lors d'une conférence à San Francisco. Et d'assurer : "Nous continuerons à faire tout notre possible pour éviter ce genre de tragédie".





"Nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis de Robert Godwin Sr", a-t-il assuré. Le septuagénaire a été tué dimanche dans l'Ohio, dans le nord des Etats-Unis, alors qu'il revenait d'un déjeuner de Pâques en famille. Le meurtrier présumé, Steve Stephens, 37 ans, qui ne le connaissait pas, avait enregistré une vidéo de son meurtre et l'avait diffusée le même jour sur Facebook. Il avait aussi déclaré dans une autre vidéo avoir tué 13 personnes et préparer un quatorzième meurtre.