VIDÉO - Mexique : au moins 31 morts après une gigantesque explosion de feux d'artifice

Une explosion sur le plus grand marché de feux d'artifice du Mexique a fait au moins 31 morts et 72 blessés mardi à Tultepec, au nord de Mexico. "Vingt-six personnes sont décédées sur place et cinq dans les hôpitaux", portant le bilan à 31 personnes tuées, a indiqué dans la soirée le procureur de l'Etat de Mexico, Alejandro Gomez. Au moins 32 personnes sont également portées disparues et les autorités tentent de déterminer si elles figurent parmi les victimes de l'explosion.





La localité de Tultepec est le seul point de vente légal de matériel pyrotechnique du pays, autorisé par le ministère de la Défense. Environ 70% de la population locale se consacre à cette activité.





Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une impressionnante série d'explosions multicolores suivie par un important dégagement de fumée.