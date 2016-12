VIDÉO - Mieux que la route solaire ? Washington expérimente un trottoir créateur d'électricité

Enthousiasmé par les premiers résultats de ce trottoir révolutionnaire, la ville de Washington souhaiterait étendre l’expérimentation à plus grande échelle. Selon les experts, un dispositif comme celui-ci pourrait permettre de produire énormément d’énergie. Mais un obstacle de taille risque de ralentir le projet : le prix. En effet, les matériaux très techniques de ce trottoir coûtent extrêmement chers. Produire de l’électricité avec cette nouvelle technologie coûte six plus fois plus cher que de la produire dans une centrale classique.