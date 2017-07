VIDÉO - Migrants retrouvés dans une remorque au Texas : "J’ai voulu courir mais j’étais trop faible", raconte un rescapé

Il fait partie des 28 survivants. Adan Lara Vega, 27 ans, a été retrouvé vivant, dimanche dernier, dans la remorque d’un camion qui transportait des immigrants clandestins aux États-Unis. Le poids-lourd était garé sur un parking de San Antonio, une ville proche de la frontière mexicaine au Texas. Depuis son lit d’hôpital, le Mexicain raconte avoir quitté sa ville d’Aguascalientes pour tenter de trouver du travail. "C’est difficile là-bas. Je suis parti par nécessité", assure-t-il.





"Quand je suis arrivé, la remorque était déjà pleine. Franchement, je ne pourrais pas dire combien il y avait de personnes, mais c’était plein", se souvient le jeune homme. Pendant plusieurs heures et sous un soleil de plomb, le camion a roulé sans climatisation. D’après Adan, les organisateurs du voyage n’ont fourni de l’eau à personne. Déshydraté et épuisé, il s’est réveillé lorsque le camion était immobilisé. "Je me suis levé, j’ai voulu courir mais je suis tombé car j’étais trop faible", explique-t-il.