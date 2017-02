VIDÉO - "Muslim Ban" : gravement malade, une Iranienne de douze ans peut enfin revenir aux Etats-Unis

Alma Kashkooli a retrouvé sa mère à l’aéroport de New York, ce lundi soir. La jeune fille de 12 ans avait été interdite d’entrée sur le territoire américain par le décret anti-immigration de Donald Trump, deux jours avant son opération initialement prévue le 31 janvier. Sous peine de perdre la vue, Alma Kashkooli devait être opérée le plus rapidement possible mais, du fait de la mesure, l’intervention a été annulée.





En pleine bataille judiciaire, le décret anti immigration a été suspendu temporairement laissant la possibilité à la fillette de revenir aux Etats-Unis. Cela fait plusieurs années qu’elle y vient régulièrement pour rendre visite à sa maman, actuellement étudiante en droit à New York, mais aussi pour recevoir son traitement contre ses anomalies congénitales de la glycosylation. Cette maladie rare atteint la vision, le développement et la coordination.