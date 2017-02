VIDÉO - #Muslimban : Martin Weill de "Quotidien" laisse une militante pro-Trump bouche bée

La séquence a fait le buzz sur la toile. A peine arrivé à l'aéroport de Los Angeles dans le cadre d'un reportage pour l'émission "Quotidien", Martin Weill et son équipe ont été happés par des manifestants rassemblés contre le "muslim ban". Signé fin janvier, ce décret est jugé discriminant et est largement remis en question par une partie du peuple américain.





Et pour cause : la mesure interdit l'accès aux Etats-Unis pendant 120 jours à tous les ressortissants issus de l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. En ce qui concerne les Syriens, la limitation n'a toutefois pas de limite.





Lorsque le reporter de TMC va prendre la température auprès des militants pro-Trump, il n'hésite pas à leur rappeler les faits. "Savez-vous qu'il n'y a jamais eu une seule attaque terroriste commise par un citoyen de l'un de ses sept pays aux Etats-Unis", lance-t-il à une femme brandissant une pancarte sur laquelle est inscrit "L'islam n'est pas une religion de paix"... "Et le 11-septembre, alors ?!!" La réponse est implacable...