VIDÉO - En pleine tempête de neige, un cargo géant frôle le rivage

"Le roi de tous les accidents, le roi de tous les accidents." Ce sont les mots que l'on décèle en fond sonore d'une vidéo filmée samedi par des badauds sur le rivage à Istanbul. Sous leurs yeux, un porte-conteneurs visiblement difficilement manoeuvrable, les frôle dangereusement.





Alors qu'un épisode neigeux particulièrement important frappe depuis quelques jours plusieurs villes européennes, la métropole turque est restée paralysée ces dernières heures, causant l'annulation de centaines de vols et interrompant le trafic sur le détroit du Bosphore. Et pour cause : entre vendredi et samedi, environ 65 cm de neige sont tombés.





"Plus que quelques secondes Messieurs, les dernières. Autrement cet hôtel n'existera plus", peut-on entendre ensuite sur le même film. Et de s'exclamer, soulagés, en regardant le cargo lourdement chargé s'éloigner : "C'est incroyable."