VIDÉO - Naples : huit disparus après l'effondrement d'un immeuble

Une course contre la montre a débuté ce vendredi à Torre Anunziata, une petite ville au pied du Vésuve, pour tenter de sortir au plus vite des décombres d'un immeuble huit personnes prises au piège. Sous un soleil de plomb, une trentaine de pompiers ainsi que des dizaines de volontaires et des proches des disparus fouillent à mains nues les tonnes de gravat, aidés par des équipes cynophiles. De temps en temps, les secouristes s'arrêtent de faire du bruit afin d'entendre d'éventuels appels à l'aide. Pour l'instant, en vain.





Selon les déclarations du maire de la commune, les disparus sont un couple et leurs enfants de 8 et 11 ans, un autre couple et leur fils de 25 ans ainsi qu'une femme de 65 ans qui vivait seule. Par mesure de sécurité, la circulation sur la voie ferrée a été interrompue.