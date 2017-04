VIDÉO - Naufrage du Titanic : nouvelle théorie sur la fragilité du paquebot... Ce mercredi 12 avril sur France 5 à 20h50

On croyait tout savoir sur le naufrage du Titanic.. Découvrez la vérité ce mercredi 12 avril sur France 5 à 20h50, dans un documentaire consacré à une nouvelle théorie qui vient tou changer. Plus de 100 ans après la disparition du paquebot réputé "insubmersible", le journaliste irlandais Senan Molony, féru du sujet, fait de nouvelles révélations. Comme le rapporte le journal britannique The Independent, ce dernier prétend qu'un incendie survenu plusieurs jours avant la collision du Titanic avec un iceberg serait à l'origine de la catastrophe.