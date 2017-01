VIDÉO - New York : un train de banlieue déraille à Brooklyn, plus de 100 blessés

Les accidents de train ne sont pas rares aux États-Unis. Le 29 septembre dernier, un train de banlieue avait déraillé à l'heure de pointe en entrant dans la gare d'Hoboken (New Jersey), tout près de New York, faisant un mort et 114 blessés.





L'enquête sur cet accident n'est pas encore terminée. Pour l'instant, il a été seulement établi que le train roulait beaucoup trop vite à son arrivée en gare.