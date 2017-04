VIDÉO - New York : une baleine à bosse de 10 m retrouvée morte sur une plage du Queens

Sur place, les équipes ont dû s’équiper en conséquence : "La baleine est trop lourde et le sable pas assez résistant. Nous attendons un plus gros équipement pour pouvoir la déplacer", a déclaré Kim Durham, coordinateur de l’opération, au New York Daily News.





L’animal en question avait été a été repéré lundi soir à une dizaine de kilomètres au large, ont expliqué les gardes-côtes. Une maladie ou un choc avec un bateau sont les principales raisons avancées par les experts pour expliquer sa mort. Afin d'être fixés, ils vont étudier l’estomac, les intestins, le cœur et les poumons du mammifère. L’opération a débuté ce mercredi matin et pourrait durer plusieurs heures.